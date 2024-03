Aanleg haven Gaza door VS levert vooral uitdagingen op aan wal

Israël-correspondent Nasrah Habiballah:

"Hulporganisaties hebben nog veel vraagtekens bij het plan van Biden, want het is onduidelijk wie er voor de distributie gaat zorgen. De infrastructuur daarvoor is volledig ingestort de afgelopen maanden. Hetzelfde geldt voor de beveiliging van de hulpgoederen, want ook dat gaat de laatste tijd vaak mis met plunderingen van konvooien.

Israël heeft gezegd dat het het plan steunt en de 'volledige medewerking zal verlenen'. Maar het is onduidelijk of dat ook betekent dat het Israëlische leger de distributie en beveiliging voor zijn rekening neemt. Bovendien vraagt men zich ook af in hoeverre Bidens plan zal helpen. Het kan nog weken duren voor de humanitaire corridor over zee volledig functioneert, maar nu komen mensen al om van de honger."