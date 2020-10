Politieman Illinois ontslagen na doodschieten ongewapende zwarte man

In een voorstad van Chicago is een politieman ontslagen omdat hij deze week een ongewapende zwarte man heeft doodgeschoten. Volgens de politiechef van de stad Waukegan heeft de agent met zijn daad diverse regels geschonden.

Het incident was dinsdagavond. Het slachtoffer zat in een auto die volgens de politie eerder op de avond was doorgereden bij een verkeerscontrole. Toen een agent de auto opnieuw zag en erheen liep, reed de wagen achteruit in zijn richting, stelt de politie. Omdat hij naar eigen zeggen vreesde voor zijn leven, opende hij het vuur.

De bijrijder, de 19-jarige Marcellis Stinnette, kwam om het leven. Zijn vriendin, die de auto bestuurde, raakte gewond. In de auto werden geen wapens gevonden.