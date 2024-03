Minderjarigen mogen volgens de wet niet gokken, onder meer omdat zij een extra groot risico lopen op verslaving. Maar de bijbehorende identiteits- en leeftijdscontrole is in de praktijk beperkt.

In dit geval was het volgens advocaat Bussink voldoende voor de jongen om een kopie van het paspoort van zijn vader te sturen om van start te kunnen gaan. Hij kon bij het geld van zijn grootvader omdat zijn vader de digitale bankzaken van opa beheerde en hij de pincodes had afgekeken.

Op zijn eerste speeldag, vrijwel exact een jaar geleden, verloor hij meteen al 17.500 euro bij Bingoal. In de weken daarna liepen de verliezen razendsnel op. Vooral omdat hij de speellimieten op het absolute maximum had gezet. Daardoor kon hij 30.000 euro per week op zijn account storten en achttien uur per dag online gokken bij Bingoal.

'Toezichthouder waarschuwen'

Volgens Bussink had het bedrijf bij een dergelijk hevig speelpatroon de kleinzoon op basis van de geldende regels moeten adviseren het account tijdelijk te sluiten en zichzelf een dwingende 'gokstop' te geven van ten minste een halfjaar.

Ook had Bingoal de Kansspelautoriteit moeten waarschuwen, meent de advocaat, zodat de jongen bij geen enkele aanbieder meer kon gokken.

In plaats daarvan stuurde Bingoal volgens de dagvaarding de jongen na elf dagen een e-mail waarin werd opgemerkt dat "de limieten zeer hoog stonden" en waarin werd aangekondigd dat het bedrijf onderzoek wilde doen naar de bron van inkomsten van de gebruiker.

Eind april, na een aantal vergeefse telefoontjes van Bingoal, leidde dit tot de verlaging van de weeklimiet naar 15.000 en later naar 7500 euro. Pas in juli sloot de aanbieder het account definitief, na een brief van advocaat Bussink.

Intensieve therapie

De kleinzoon is na de ontdekking van zijn gokactiviteiten, in mei vorig jaar, in intensieve therapie gegaan voor zijn gokverslaving. Grootvader is door het enorme verlies in financiële problemen gekomen, maar volgens Bussink hebben de twee inmiddels weer goed contact. "Het blijft toch mijn kleinzoon, zegt cliënt." Er is nog geen datum voor de rechtszaak tegen Bingoal.

Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming en de Kansspelautoriteit hadden eind december al strengere regels aangekondigd voor de online gokmarkt. Zo moeten er lagere speellimieten komen. Alleen gelden die per gokbedrijf. Spelers die bij meerdere bedrijven een account hebben en daardoor boven die speellimiet uitkomen, blijven buiten beeld.