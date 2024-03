ISS-accu neergestort in Atlantische Oceaan

De Duitse rampendienst had vooraf gewaarschuwd dat het object ook meerdere malen door het eigen luchtruim zou scheren. De kans dat daarbij iets fout zou gaan was klein, maar het zou wel een supersone knal of een zwerm vallende sterren kunnen veroorzaken als het in de atmosfeer uiteenviel en verbrandde.

Uiteindelijk zijn er geen berichten gekomen over schade op de grond. Experts gaan ervan uit dat het grootste gedeelte van het object in de atmosfeer is verbrand.

Voorwerpen van deze grootte komen ongeveer een keer per maand terug naar de aarde. Meestal komen ze in de oceaan of onbewoond gebied terecht.