In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn negen mensen omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Een vrachtwagen botste op een kruispunt van een autoweg met een busje.

Op beelden is te zien dat de tankwagen in de berm op zijn kant ligt. Het busje ligt ernaast op de weg en is volledig uitgebrand.

Acht inzittenden van het busje kwamen om het leven. Een passagier is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de vrachtwagen is verongelukt. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt omdat hun familieleden nog moeten worden geïnformeerd.

Het is het dodelijkste ongeluk in de regio sinds 2002, toen tien mensen omkwamen bij een kettingbotsing met 45 voertuigen.