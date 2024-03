Artsen Zonder Grenzen moet van Panama stoppen met helpen migranten

Artsen Zonder Grenzen behandelt veel mensen die op de Darién Gap te maken hebben gehad met seksueel geweld. Vorig jaar kregen 676 mensen zorg na seksueel geweld. "Alleen al in januari 2024 registreerden onze teams nog eens 120 gevallen."

Een Nederlandse cameraploeg van Fight or Flight van BNNVARA volgde eerder honderden mensen op de Darién Gap. "De omstandigheden zijn extreem. Je loopt elf, twaalf uur op een dag in een moordend tempo. Het zijn geen gebaande paden waar je overheen loopt, maar ondoordringbaar gebied", zei regisseur Diederick Groenewoud vorig jaar in Nieuws en Co.

"Het gevaar schuilt in vermoeidheid, met name bij moeders met kinderen of mensen die zwaarder zijn en het fysiek niet meer aankunnen. Als je als individu de groep niet bij kan houden, word je achtergelaten", zegt Groenewoud. "En dan ben je alleen. Ben je een minuut alleen in de jungle dan verdwaal je en ben je ten dode opgeschreven."