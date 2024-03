Piepjonge Yamal (16) behoedt Barcelona voor zeperd tegen Mallorca

Net toen berusting zich meester maakte van de tribunes, ontpopte de 16-jarige Yamal zich tot verlosser. Hij kapte zijn tegenstander uit en krulde de bal op prachtige wijze buiten bereik van Rajkovic in de kruising.

Mallorca, dat in 2006 voor het laatst een punt pakte uit bij Barcelona, wist in het restant geen vuist meer te maken. Zo kan Barcelona zich met een goed gevoel voorbereiden op de achtste finale van de Champions League tegen Napoli - dat ook in actie kwam en bleef steken op 1-1 tegen Torino - aanstaande dinsdag. Het eerste duel eindigde in 1-1.