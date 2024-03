In de Verenigde Staten is oud-president Hernández van Honduras veroordeeld voor grootschalige drugssmokkel. Er hangt hem een celstraf van minimaal 40 jaar boven het hoofd. De strafmaat hoort hij in juni.

Hernández (55) was van 2014 tot 2022 president van Honduras. Begin 2022 trad hij af. Een paar maanden later werd hij uitgeleverd aan de VS.

De misdrijven gaan terug tot 2004, toen Hernández nog een parlementariër was. Hij nam in de jaren die volgden voor miljoenen dollars aan steekpenningen aan om zijn politieke carrière te bekostigen. In ruil voor het geld regelde hij zwaarbewapende politie-escortes voor coke-transporten door Honduras. In totaal hielp hij zo meer dan 360.000 kilo cocaïne de VS binnen te smokkelen.

Ontkennen

Tijdens het proces erkende Hernández dat vrijwel alle politieke partijen in Honduras drugsgeld aannemen, maar hij bleef ontkennen dat hij dat zelf ook had gedaan. Ook de andere beschuldigen verwierp hij.

"Ik had een beleid tegen al die mensen omdat ik ze niet kon uitstaan", zei Hernández volgens persbureau Reuters, verwijzend naar drugshandelaren. "Ze hebben veel schade in het land aangericht."

Zijn broer zit in de VS al een levenslange gevangenisstraf uit vanwege grootschalige drugssmokkel. Ook zijn neef is door de Amerikaanse rechter veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie rond Hernández.