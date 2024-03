Een speciaal bureau van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft na lang onderzoek geen bewijs gevonden voor buitenaardse bezoeken aan de aarde. Ook vonden de onderzoekers geen bewijs voor pogingen om informatie daarover geheim te houden.

Dat blijkt uit een rapport dat het Pentagon vandaag heeft gepubliceerd. Het rapport gaat specifiek in op onderzoeken van de Amerikaanse overheid naar waarnemingen sinds 1945 en documenten uit geheime overheidsarchieven.

Volgens de nieuwe studie is er geen bewijs dat informatie over buitenaards leven werd achtergehouden door het Amerikaanse leger. In plaats daarvan lag de nadruk in die naoorlogse tijd op 'belangrijkere zaken', zoals de verkenning van Sovjettechnologieën.

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was er een piek in het aantal UFO-waarnemingen. Volgens het rapport zijn veel van die waarnemingen te verklaren door geheime testen met geavanceerde spionagevliegtuigen en ruimtevaarttechnologie.

De onderzoekers melden overigens wel dat er ook veel waarnemingen van 'niet-geïdentificeerde abnormale verschijnselen' zijn waar nog steeds geen verklaring voor is, in de meeste gevallen omdat voldoende bruikbare gegevens ontbraken.

Roswell

De opstellers van het nieuwe rapport zeggen te beseffen dat mensen die in buitenaardse bezoekers geloven niet veel waarde zullen hechten aan hun bevindingen. "De berichten over ongeïdentificeerde luchtfenomenen in tv-programma's, op internet en sociale media hebben de discussie over dit onderwerp beïnvloed", schrijven de onderzoekers. "En ze hebben het geloof erin onder delen van de bevolking versterkt."

Vooral de verhalen over een door de overheid gevonden en geheim gehouden buitenaards ruimteschip zijn "bijzonder hardnekkig", zeggen de onderzoekers, verwijzend naar de complottheorieën over het plaatsje Roswell, waar volgens de mythe in 1947 een UFO is neergestort.

Voor het onderzoek hebben de medewerkers gesprekken gevoerd met NASA-managers en zijn er hoorzittingen gehouden in het Amerikaanse Congres. De opstellers zeggen hun onderzoek "met een open blik" te hebben uitgevoerd, maar dat ze simpelweg geen bewijs voor buitenaardse bezoekers hebben kunnen vinden.

"Alle onderzoeksinspanningen, op alle niveaus, leidden tot de conclusie dat de meeste waarnemingen gewone objecten en verschijnselen waren", aldus een van de onderzoekers, "en het resultaat van verkeerde identificatie".