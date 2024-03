Teslafabriek volgende week weer open na brandstichting in elektriciteitsmast

De productie in de grote fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn wordt volgende week weer hervat. De productie ligt sinds dinsdag stil vanwege een stroomstoring na een brand in een nabijgelegen hoogspanningsmast. Een extreemlinkse groepering genaamd de Vulkangruppe heeft in een brief de verantwoordelijkheid voor de brand opgeëist.

De Duitse politie heeft gezegd dat die brief authentiek is. Het Duitse federale parket heeft het onderzoek naar de brandstichting overgenomen, meldde het vandaag. Het parket onderzoekt nu beschuldigingen van terrorisme, "anticonstitutionele sabotage" en brandstichting.

In de zogenoemde Gigafactory kunnen ongeveer duizend elektrische auto's per week worden geproduceerd. Doordat de fabriek stilligt wordt de geleden schade voor Tesla geschat op enkele honderden miljoenen euro's.

Tesla zei eerder dat de fabriek mogelijk tot eind volgende week zonder elektriciteit zou zitten. Het hoofd van de ondernemingsraad van de fabriek heeft gezegd dat Tesla-werknemers binnenkort informatie zullen krijgen over de herstart van de fabriek, maar gaf geen verdere details.

Uitbreidingsplannen

De Teslafabriek bij Berlijn is al jaren onderwerp van kritiek. Lokale bewoners en activisten maken zich zorgen over schade aan het milieu door de fabriek. Ook hebben milieuactivisten een deel van het bos in Brandenburg nabij de Tesla-fabriek bezet omdat er plannen zijn om het bos te gebruiken om het Tesla-terrein uit te breiden.

Ook omwonenden hebben zich uitgesproken tegen de uitbreidingsplannen van Tesla en toonden zich eerder solidair met de bosbezetters.