Vliegtuig stort neer in woonwijk Alabama: beide inzittenden omgekomen

In een woonwijk in Alabama is een lesvliegtuig van het Amerikaanse leger neergestort. De twee inzittenden zijn omgekomen. Voor zover bekend is onder de bewoners van de woonwijk niemand gewond geraakt.

Het vliegtuig, een eenmotorige T-6B Texan II, was voor een trainingsvlucht opgestegen vanaf een legerbasis in Florida. Door nog onbekende oorzaak stortte het neer in de aangrenzende staat Alabama, in een woonwijk in het dorpje Magnolia Springs.

De crash veroorzaakte een grote brand, die een huis en meerdere auto's in vlammen zette. De brandweer kon het vuur snel onder controle krijgen.

De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het Amerikaanse leger onderzoekt de oorzaak van de crash.