Vermakelijke topper

Roda JC kwam in Kerkrade na een dik halfuur op voorsprong tegen ADO Den Haag door een curieuze strafschop van Walid Ould-Chikh. Zonder een aanloop te nemen schoot hij de bal achter de verbouwereerde doelman Nick Marsman, die duidelijk niet had gerekend op de lepe variant van de Roda-middenvelder.

Nog voor rust kwamen de bezoekers uit Den Haag op gelijke hoogte, toen routinier Henk Veerman een sterke individuele actie bekeken afrondde met zijn linkerbeen. Het was pas het eerste schot op doel van ADO in dit duel.

Na rust was het scoreverloop identiek. Eerst was het de thuisploeg die tot scoren kwam via een fantastisch afstandsschot van Enrique Peña Zauner in de verre kruising.