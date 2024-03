Treffer Dest goud waard voor koploper PSV in Adelaarshorst

Binnen drie minuten leverde het de eerste grote kans van de wedstrijd op, maar op aangeven van Dest stuitte Tillman op de doelman. Even later was het wel raak. Tillman trok het gat, Dest was ongrijpbaar voor zijn tegenstander en deed het ditmaal zelf met een schot in de verre kruising: 0-1.

Door goed keeperswerk van Jeffrey de Lange hield Go Ahead stand en was het verschil in doelpunten halverwege nog minimaal.

Na rust beet Go Ahead van zich af. Ongetwijfeld in de kleedkamer opgezweept door trainer René Hake. PSV deed er alles aan de orde te behouden, maar die was even weg nadat beide ploegen tegelijk een dubbele wissel hadden doorgevoerd.