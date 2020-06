Na EK en Copa América ook Afrika Cup met jaar uitgesteld

In navolging van onder meer het EK en de Copa América is ook de Afrika Cup met een jaar verplaatst. De eerstvolgende editie van het continentale kampioenschap staat nu voor het begin van 2022 op de rol.

De Afrika Cup stond van 9 januari tot en met 6 februari gepland in Kameroen, maar de coronapandemie heeft de Afrikaanse voetbalfederatie CAF gedwongen het toernooi te verplaatsen. De CAF zou zich zorgen maken of de resterende kwalificatiewedstrijden voor die tijd allemaal gespeeld kunnen worden.

Opluchting bij clubs

Het besluit betekent dat clubs sterren als Hakim Ziyech (Marokko), André Onana (Kameroen), Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keita (allen Liverpool) en Riyad Mahrez (Manchester City) niet midden in een overvol seizoen hoeven af te staan.

Het is nog onduidelijk of de Afrika Cup van 2023 ook met een jaar uitgesteld wordt. Normaal gesproken wordt het toernooi eens in de twee jaar afgewerkt.