Doodstraf voor Pakistaanse student om 'godslasterende WhatsAppberichtjes'

Een rechtbank in Pakistan heeft een 22-jarige student de doodstraf opgelegd omdat hij via WhatsApp godslasterende berichten zou hebben verstuurd. Volgens de rechtbank in de provincie Punjab heeft de student godslasterlijke foto's en video's gedeeld met de bedoeling de religieuze gevoelens van moslims te beledigen.

In de uitspraak zeiden de rechters dat de 22-jarige ter dood was veroordeeld omdat hij foto's en video's had gedeeld met "denigrerende woorden" over de profeet Mohammed en zijn vrouwen. Een jongen van 17 kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor het delen van hetzelfde materiaal. Hij werd veroordeeld tot levenslang in plaats van de doodstraf omdat hij minderjarig is, aldus de rechtbank.

De eiser beweerde dat hij de video's en foto's van drie verschillende mobiele telefoonnummers had ontvangen. Advocaten van de verdediging voerden aan dat de twee studenten vals waren beschuldigd. De vader van de ter dood veroordeelde jongeman heeft aan de BBC verteld dat hij beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak bij het Hooggerechtshof van Lahore.

Kerken in brand gestoken

Britse koloniale overheersers maakten in de 19de eeuw blasfemie strafbaar, en in 1980 verzwaarde Pakistan de straffen. Op sommige gevallen van heiligschennis staat sindsdien de doodstraf in het land.

Vorig jaar werd de wet tegen godslastering uitgebreid en die behoort nu tot de strengste ter wereld. Critici zeggen dat de blasfemiewet vaak wordt misbruikt voor het bestraffen van minderheidsgroepen in Pakistan en zelfs onder moslims onderling om persoonlijke rekeningen te vereffenen.

Meestal zijn het in Pakistan moslims die worden beschuldigd van godslastering, maar leden van religieuze minderheden in het land lopen ook een groot risico. In augustus vorig jaar werden in de oostelijke stad Jaranwala tientallen kerken en huizen in brand gestoken nadat twee christelijke mannen ervan waren beschuldigd pagina's uit een koran te hebben gescheurd.

Lynchen

Alleen beschuldigingen van godslastering leiden vaak al tot rellen. In enkele gevallen zijn mensen die van godslastering waren beschuldigd door het publiek gelyncht.

Een jaar geleden bestormden honderden mensen een politiebureau in Punjab om een arrestant die verdacht werd van blasfemie te lynchen. De man werd uit zijn cel gehaald, naar buiten gesleurd en doodgeslagen. Vervolgens staken de aanvallers het lichaam van de man in brand.