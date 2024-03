Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding van Dordtse tienerjongens

Twee tieners van 16 en 18 jaar oud zijn afgelopen dinsdag in Dordrecht aangehouden op verdenking van wapenhandel. Bij de aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot.

Agenten kwamen de 18-jarige man in een lopend onderzoek op het spoor. Bij zijn aanhouding op de Abraham Kuyperweg bleek hij drie revolvers op zak te hebben.

De 16-jarige jongen luisterde tijdens zijn aanhouding niet naar instructies van de agenten. Omdat gevreesd werd dat hij ook wapens op zak had, loste de politie een waarschuwingsschot.

De politie onderzoekt volgens de regionale omroep Rijnmond of sprake is van criminele uitbuiting. De mannen zouden de wapens dan in opdracht van andere criminelen verkopen. Bij dergelijke uitbuiting huren criminelen jonge, kwetsbare slachtoffers in.