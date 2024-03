Marko onzeker over eigen toekomst bij Red Bull, Verstappen wil dat Oostenrijker blijft

Max Verstappen heeft kort na het behalen van poleposition in Saudi-Arabië een lans gebroken voor Red Bull-adviseur Helmut Marko. De 80-jarige Marko ging kort voor de kwalificatie in op zijn positie bij het succesvolle raceteam.

Marko zou in de nasleep van de roerige vorige week in Bahrein, waarin het veel ging over de controverse rond Red Bull-teambaas Christian Horner, een schorsing boven het hoofd hangen. Hij zou degene zijn die gevoelige informatie over teambaas Horner heeft gelekt naar de media.

Marko kon in Jeddah tegen de Oostenrijkse omroep ORF niet met zekerheid zeggen of hij er tijdens de volgende GP in Australië nog bij is. Ook een schorsing van het team sloot hij niet uit.

"Het is lastig om dat in te schatten. Maar uiteindelijk beslis ik zelf wat ik ga doen. De theoretische mogelijkheid bestaat ...", aldus Marko.

"Het is een complexe situatie. We willen vrede binnen het team. Het wordt een lang jaar met 24 races en daar willen we op focussen."