De Boo neemt met sensationele 500 meter leiding over van Dubreuil op WK sprint

Kjeld Nuis was op de tweede 500 meter gekoppeld aan Ning Zhongyan en de Nederlander kwam in de rit niet in de buurt van de Chinees. Ning snelde naar 34,47, dezelfde tijd als Dubreuil. Nuis klokte 34,97 en zakte naar de vijfde plaats in het klassement. "Dit is niet het weekend waar ik op hoopte", was Nuis duidelijk.

Ning staat met nog één afstand te gaan op de derde plaats en heeft ook nog kans op goud. Het verschil met De Boo is 0,13 en Ning moet het vooral van zijn 1.000 meter hebben.

Wennemars beter dan gisteren

Voor Joep Wennemars was een goede klassering na de eerste dag al verkeken. Op de 500 meter leverde hij al veel tijd in en op de 1.000 meter kwam hij ten val, waarna hij overigens nog wel finishte.

Zijn tweede 500 meter was met 34,80 seconden flink beter dan zijn eerste, maar in het klassement staat hij nog altijd voorlaatste.

De WK sprint eindigen met de 1.000 meters. De vrouwen starten daarmee om 19.55 uur, de mannen om 20.50 uur.