Maar De Boo kan terugkijken op een prima debuut bij de WK sprint. Na een sensationele tweede 500 meter had hij zelfs even de leiding in handen.

De Nederlandse sprintsensatie van dit seizoen snelde in naar 34,27 seconden en troefde daarmee Dubreuil af, die met 34,47 de tweede tijd klokte.

De pas 20-jarige De Boo was op de eerste dag van de WK sprint in Inzell diep gegaan en had verwacht uit bed te komen "met een gevoel van een kater", maar niks bleek minder waar. "Ik voel me verrassend goed", zei hij vrijdagochtend al.

'Wat een verschil'

En misschien had een "dipje in een ijskoud meertje" op de donderdagavond wel daaraan meegeholpen. "Wat een verschil met gisteravond", glunderde De Boo na de tweede 500 meter.