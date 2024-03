De Nederlandse ambassade in Moskou waarschuwt Nederlanders in de Russische hoofdstad en andere grote steden in het land voor mogelijke aanslagen dit weekend. De ambassade adviseert Nederlanders om locaties waar veel mensen samenkomen, zoals winkelcentra en concerten, de komende dagen te vermijden. "Wees alert en volg de aanwijzingen van lokale autoriteiten", schrijft de ambassade.

Aanleiding voor dit advies is een bericht dat de Amerikaanse ambassade in Moskou gisteren op haar website plaatste. De Amerikanen schreven berichten in de gaten te houden dat "extremisten binnenkort plannen hebben om zich op grote bijeenkomsten in de stad te richten".

De Nederlandse ambassade kan niet zeggen hoeveel Nederlanders zich op dit moment in Moskou bevinden.