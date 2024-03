Motorclub Hardliners per direct verboden na geweld en intimidatie

Opnieuw is een motorclub verboden door de rechter. Het gaat om Hardliners MC. Volgens de rechtbank Noord-Holland heerst bij de motorclub "een cultuur waarin het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd, vergemakkelijkt en opgedragen". Daarom zijn Hardliners en alle onderliggende afdelingen per direct verboden. Eerder gebeurde dat ook bij motorclubs als Satudarah, Hells Angels en No Surrender.

Het Openbaar Ministerie had vorig jaar om een verbod gevraagd. Volgens het OM zijn leden van de club onder andere betrokken bij drugshandel, aanslagen met zware explosieven, mishandelingen en bedreigingen. Het OM koppelt ook het neerleggen van een handgranaat voor het stadhuis in Haarlem aan de motorclub. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de top van Hardliners, waaronder de oprichters.

Opgericht vanuit de cel

Hardliners MC werd in 2019 vanuit de gevangenis opgericht door de vroegere leiding van de Hells Angels in Haarlem. Dat gebeurde een dag voordat de Hells Angels zelf werden verboden. Verschillende leden stapten over naar de nieuwe motorclub, die snel groeide. De motorclub had uiteindelijk 22 zogenaamde 'chapters' in verschillende plaatsen in Nederland.

De rechtbank ziet deze chapters niet als zelfstandige verenigingen, waardoor ze ook verboden zijn. Verder bepaalde de rechter dat de leiding van de motorclub drie jaar lang geen vereniging meer mag besturen.

Leden gaan door

Dat de afgelopen jaren alle grote outlaw motorcycle gangs definitief zijn verboden, betekent nog niet dat de leden van deze clubs er allemaal mee zijn gestopt.

Twee weken geleden veroordeelde de rechtbank Midden-Nederland nog vijf mannen omdat zij doorgingen met clubavonden van de Hells Angels in Utrecht. Ze kregen een maand cel voorwaardelijk opgelegd. Twee andere mannen kregen straf omdat ze op een motorbeurs stonden met vlaggen van een verboden supportclub van Satudarah.

De politie zei eerder dat het belangrijk is dat criminele motorclubs uit het straatbeeld verdwijnen, maar dat de criminaliteit niet meteen stopt met het verbieden van deze clubs. Zo vermoedt het Openbaar Ministerie dat de vroegere top van Satudarah gewoon door is gegaan met de grootschalige handel in cocaïne. Ook daarover loopt nog een strafzaak.