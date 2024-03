Kok evenaart baanrecord op 500 meter, Takagi nog ruim aan leiding bij WK sprint

Femke Kok heeft bij de WK sprint in Inzell haar baanrecord op de 500 meter, dat ze gisteren op haar naam zette, geëvenaard. De 23-jarige sprintster was met 37,07 wederom de snelste van het hele deelnemersveld.

Daarmee loopt Kok in het klassement uit op nummer drie Jutta Leerdam, maar de Japanse Miho Takagi gaat nog ruim aan de leiding. Op de afsluitende 1.000 meter is het verschil tussen Kok en Takagi 0,67 seconden.

"Als ik realistisch ben, is het hoogst haalbare de tweede plaats", was Kok al voorafgaand aan de tweede dag van mening.

Valse start

De tweede 500 meter ging voor Kok niet helemaal vlekkeloos. Eerst was er een valse start en toen ze bij poging twee wel goed weg was, ging ze de laatste bocht "niet zo lekker in", aldus Kok.