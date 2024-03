Kok en Leerdam zilver en brons, Takagi domineert WK sprint

Na dag één was het al duidelijk dat voor Kok, tweevoudig wereldkampioene op de 500 meter, en Leerdam een strijd om plek twee restte, want Takagi had al behoorlijk afstand genomen met een sterke 1.000 meter.

Evenaring baanrecord

De tweede 500 meter ging voor Kok niet helemaal vlekkeloos. Eerst was er een valse start en toen ze bij poging twee wel goed weg was, ging ze de laatste bocht "niet zo lekker in", aldus Kok.

Desondanks versloeg ze in een rechtstreeks duel Takagi, die wel in de buurt van Kok bleef. De Japanse klokte 37,19 en behield daarmee ruimschoots de leiding in het klassement.