Jacqueline Govaert nieuwe commentator bij Eurovisie Songfestival

Zangeres Jacqueline Govaert volgt Jan Smit op als commentator voor het Eurovisie Songfestival. Ze neemt plaats naast Cornald Maas tijdens de twee halve finales op 7 en 9 mei en de finale op 11 mei.

Govaert noemt het in een persbericht "een grote eer" dat ze gevraagd werd. "Ik heb het Songfestival altijd gevolgd en gaf vrolijk commentaar, maar dan thuis vanaf de bank. Extra bijzonder dus om het dit jaar vanuit Malmö te mogen doen naast Cornald, ik kijk er enorm naar uit!"

Jan Smit had vorige maand laten weten dat hij stopt met het commentaar geven bij het Songfestival. Hij was al eerder uit de selectiecommissie gestapt die ieder jaar uit alle inzendingen een liedje kiest om Nederland te vertegenwoordigen op het festival. Govaert is één van de nieuwe commissieleden die vorig jaar zijn benoemd.

Ook Maas zegt zich zeer te verheugen op de aanstaande samenwerking met Krezip-zangeres Govaert. "Ze is heel muzikaal, heeft, zo weet ik dankzij de selectiecommissievergaderingen, een open vizier en kan goed analyseren. Ze volgt het songfestival al jaren en, ook mooi, voor het eerst sinds 1977 zit er eindelijk weer een vrouw in het Nederlandse commentatorhok."

Europapa

De AVROTROS meldt dat het dit jaar precies 20 jaar geleden is dat Cornald Maas voor het eerst commentaar gaf bij het muziekevenement. Jan Smit heeft het 12 jaar gedaan.

Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Malmö omdat vorig jaar de Zweedse Loreen met het nummer Tattoo won. Joost Klein vertegenwoordigt Nederland in Zweden met het nummer Europapa. De Friese artiest zal op donderdagavond 9 mei het podium in Malmö betreden, net als artiesten uit vijftien andere landen, waaronder België, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en Estland.

Beluister het nummer van Joost Klein hier: