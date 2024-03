Ziekenhuizen zetten ouderengeneeskundeteams in om dit gevaar te voorkomen. Deze artsen kunnen sneller bepalen of de spoedeisende hulp de juiste plek is, maar om het probleem echt aan te pakken moet je eerder zijn, als de patiënt nog thuis is, weet Van Meer. "We moeten de huisartsen hierin gaan ondersteunen."

Daarmee herhaalt ze de bezwering die al jaren in politiek en zorg klinkt: de zorg moet "passend en zinnig" worden. Dus zorg voor chronisch zieke ouderen moet zo veel mogelijk worden verplaatst van de ziekenhuizen naar de huisartsen en wijkverpleging, want ouderen hebben vaak geen acuut probleem. Dat is goedkoper en het ontlast ziekenhuizen.

Specialistische ouderenpraktijk

Een experiment met zorg voor ouderen in het Gelderse dorp Velp, bij Arnhem, geldt als voorbeeld van hoe het zou kunnen. Sinds 2011 is daar een specialistische praktijk ouderengeneeskunde; de ouderenartsen gaan langs bij thuiswonende ouderen met complexe problemen. Ze voeren meer gesprekken dan dat ze medische handelingen verrichten, waardoor potentiële risico's snel worden opgemerkt.

Dat werkt preventief. Diverse onderzoeken tonen dat deze ouderen later naar het verpleeghuis gaan en minder naar het ziekenhuis hoeven. Toch wordt dit concept landelijk niet uitgerold. En in Velp zelf wordt dit succesverhaal nog steeds niet structureel gefinancierd, maar via subsidiepotjes.