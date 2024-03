Grieks studentenprotest tegen particuliere universiteiten mondt uit in rellen

In Athene is een studentenprotest uit de hand gelopen. De regering wil particuliere universiteiten mogelijk maken. Het Griekse parlement stemt er vandaag over, maar de demonstranten zijn ertegen. Het protest liep uit op rellen.

In het centrum van Athene protesteerden ruim 7000 studenten tegen de onderwijsplannen. Bij het Griekse parlementsgebouw gooiden ze molotovcocktails naar de politie.

De politie reageerde met traangas, waarop er gevechten uitbraken.