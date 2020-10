69 mensen omgekomen bij onlusten Nigeria, zegt president

President Buhari van Nigeria zegt dat bij uit de hand gelopen demonstraties in het land 69 mensen zijn omgekomen. Het gaat volgens hem om 51 burgers, 11 politieagenten en 7 militairen. In het land wordt sinds 7 oktober gedemonstreerd. Dinsdag liep het in Lagos enorm uit de hand.

Dat wijt Buhari aan straatterreur. Volgens de president hebben veiligheidstroepen zich "uiterst terughoudend" gedragen. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelt daartegenover dat zeker twaalf demonstranten werden doodgeschoten toen ze het volkslied zongen.

Patrick Emmanuel was getuige toen militairen het vuur openden: