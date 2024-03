Skjelmose klopt medevluchters in Parijs-Nice, McNulty opnieuw leider

De Amerikaan van de Visma-ploeg slaagde erin weg te rijden van de rest, maar zag even later McNulty en Skjelmose aansluiten.

Skjelmose maakte in de finale slim gebruik van de klassementsambities van zijn medevluchters. Na de zwakke ploegentijdrit van zijn ploeg eerder deze week stond de Deen op ruime achterstand van de kanshebbers op de eindzege. Hij at, in wielertermen, het bordje van McNulty en Jorgensen leeg en had vervolgens in de eindsprint geen kind aan dat duo.

Evenepoel - die het leeuwendeel van de achtervolging had moeten doen - won het sprintje van de achtervolgende groep en pakte, bijna een minuut na de winnaar, nog wel een seconde op onder meer Roglic.

Pechvogel

Santiago Buitrago was de pechvogel van de dag. De Colombiaan, woensdag nog winnaar van de vierde etappe, duikelde door een valpartij in de afdaling in het klassement van plek twee naar veertien.

In het slotweekend van Parijs-Nice wacht een ingekorte rit met aankomst op de Madone d'Utelle (het alternatief voor de wit sneeuw bedekte oorspronkelijk slotklim) en de traditioneel pittige etappe rondom Nice.

McNulty verdedigt een voorsprong van 0.23 op Jorgenson en 0.34 op Plapp. Als Evenepoel de koers nog wil winnen, dan moet hij 1.03 zien goed te maken. Roglic heeft zelfs al 1.44 achterstand.