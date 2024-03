Op weg naar Spelen zijn 49er-zeilers bezig aan sterk WK bij Lanzarote

De Nederlandse 49ers doen het goed bij de WK die momenteel in volle gang zijn bij het Spaanse eiland Lanzarote. Een understatement eigenlijk: Bart Lambriex en Floris van de Werken staan na tien races tweede en houden zicht op hun vierde wereldtitel op rij en bij de vrouwen zijn Odile van Aanholt en Annette Duetz zelfs de koplopers.

De mondiale titelstrijd werpt zijn schaduw vooruit naar de Olympische Spelen van komende zomer. Beide Nederlandse boten zijn daarvoor al geplaatst, maar veel andere landen nemen pas na de WK een beslissing en laten hun kandidaten een strijd uitvechten op het Spaanse water.

Hoog niveau

Het niveau is dan ook hoog, merkt Van Aanholt na afloop van de races van vrijdag op. "We liggen elke keer naast andere mensen. Dat geeft aan dat iedereen gewoon heel goed is. Maar we staan er goed voor. De starts gaan beter. Dat is een heel fijne vooruitgang ten opzichte van de afgelopen jaren."

Van Aanholt veroverde al twee keer WK-goud, in 2021 samen met Elise de Ruijter en in 2022 met Annette Duetz, met wie ze de laatste jaren de boot deelt en vorig jaar in Den Haag genoegen moest nemen met zilver.