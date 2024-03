Ontketende Vingegaard trekt Tirreno naar zich toe met lange solo

Aan de voet van de San Giacomo, de langste en zwaarste klim van de dag, liet tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard de koers ontploffen. Na 12 kilometer klimmen had hij op de top al een minuut voorsprong op een ijzersterke groep van klassementsmannen.

Sterke achtervolgers

Thijmen Arensman, Juan Ayuso, Jai Hindley, Ben O'Connor en Isaac Del Toro werkten samen in de achtervolging op Vingegaard. Cian Uijtdebroeks, de jonge Belg uit de ploeg van Vingegaard, haakte zijn wagonnetje aan, maar zag zijn kopman pas na de finish weer terug.

Ruim een minuut achter de Deen kwam Ayuso (UAE) als tweede over de streep, hij troefde Hindley van Bora af in de sprint. In diezelfde volgorde staan de Spanjaard en Australiër nu ook in het algemeen klassement achter Vingegaard.

In het slotweekend van de Tirreno wacht nog een aankomst bergop op Monte Petrano en een rit met vlakke aankomst rond badplaats San Benedetto del Tronto.