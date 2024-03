Verstappen snelt naar pole in Saudi-Arabië, debutant Bearman kwalificeert als elfde

Net als vorige week lagen beide Alpines er in het eerste deel van de kwalificatie uit. Esteban Ocon en Pierre Gasly eindigden als zeventiende en achttiende. Zhou Guanyu kon geen rondetijd neerzetten omdat zijn auto te laat gerepareerd was, na zijn crash in de derde training eerder vandaag. Bearman ging probleemloos door naar Q2.

De tweede sessie werd onderbroken toen de auto van Nico Hülkenberg de geest gaf. Na de hervatting kwam Bearman minder dan een halve tiende van een seconde tekort om zich te plaatsen voor Q3. De jonge Brit start zijn eerste grand prix vanaf de elfde startplek.

Verstappen sterk

In de derde sessie pakte Verstappen bij zijn eerste poging meteen de snelste tijd. Hij was drie tienden rapper dan teamgenoot Pérez.

In de laatste run kon niemand de tijd van Verstappen achterhalen. De beide Red Bulls verbeterden niet, terwijl Leclerc nog naar de tweede plek sprong.

"Het is ongelooflijk hoe hard je hier kunt gaan in de kwalificatie", zei Verstappen na afloop in het flashinterview. "Het was genieten. We hadden een paar dingetjes aan de auto verbeterd zodat ik de hogesnelheidsbochten beter kon aanvallen. Als je met vertrouwen in de auto zit, kun je hier tot de limiet gaan. De auto gedroeg zich voorbeeldig en ik heb het volste vertrouwen dat de auto morgen in de race ook goed zal zijn."