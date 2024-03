Verstappen snelste in derde training Saudi-Arabië, debutant Bearman op P10

In de eerste helft van de training reed Logan Sargeant de voorkant van zijn auto kapot, doordat hij met zijn voorwiel de muur schampte in de listige bocht 22. Het is een snelle chicane, waar je zo vroeg mogelijk moet insturen om veel snelheid mee te nemen. Te vroeg insturen betekent echter contact met de muur.

Ook Verstappen reed over iets heen, waardoor hij vreesde voor schade. Hij stond op dat moment al wel op P1.

Crash Zhou

Schade was er zeker voor Zhou. Met nog ruim een kwartier te gaan gleed de Chinees van de baan en ging hij hard de muur in. Zhou kon ongedeerd uitstappen, maar zijn auto was er minder goed aan toe.

In de slotfase reden alle coureurs nog een snelle ronde. Verstappen verbeterde zijn tijd niet meer, maar eindigde wel bovenaan. Bearman maakte een klein foutje, maar bleef zonder brokken.