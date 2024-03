Bij de tiplijn Meld Misdaad Anoniem zijn vorig jaar 20.328 meldingen van verdachte zaken binnengekomen. Dat was een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Door de tips konden zeker 3120 verdachten worden opgespoord en werden 1255 wapens van de straat gehaald.

Ruim de helft van de meldingen was drugsgerelateerd, zegt Meld Misdaad Anoniem. Vooral het aantal meldingen over drugshandel vanuit woningen was met 3829 tips nooit eerder zo hoog.

Ook meldingen over gezochte personen bereikten dit jaar het recordaantal van 1800. De meldingen werden vooral gedaan na een oproep in een opsporingsprogramma. "Melders zijn een belangrijke succesfactor bij het oplossen van dit soort zaken", zegt Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem.

Limburg op kop

De meeste meldingen werden gedaan door Limburgers, schrijft L1 Nieuws. Per 10.000 inwoners zijn daar het afgelopen jaar 18,2 tips doorgegeven. Het gemiddelde in Nederland lag op 11,4. Limburgers lieten 1987 keer van zich horen, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2022.

Daarmee staat de provincie bovenaan. Groningen volgt met 17,2 meldingen en Drenthe met 15,4. In Noord-Nederland werden 2478 meldingen gedaan, schrijft RTV Drenthe. Vanuit Drenthe kwamen vooral tips over drugs binnen.

Hennepkwekerij

Ook in Gelderland kwamen vorig jaar meer tips binnen dan in 2022. In die provincie gingen eveneens de meeste meldingen over drugscriminaliteit.

De politie kon door zo'n anonieme tip een hennepkwekerij in Herwen ontmantelen, schrijft Omroep Gelderland. Daar troffen agenten ruim 1600 hennepplanten aan.

In Zeeland werden meer meldingen over drugs gedaan, maar minder over geweldsdelicten. Meld Misdaad Anoniem registreerde 30 procent minder tips daarover dan in 2022.

De provincie Utrecht had de minste tips per inwoner, met 9,1 per 10.000 inwoners. Toch werden ook daar meerdere zaken opgelost na anonieme meldingen. De politie kwam twee drugsdealers uit Baarn op het spoor, die werden veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Ook werd een lachgasloods in De Bilt ontdekt.