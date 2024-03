Kabinet trekt 66 miljoen uit om 'pijnlijke koopkrachtfout' te herstellen

Het demissionaire kabinet trekt 66 miljoen euro uit om een "pijnlijke fout" in de koopkrachtberekeningen te repareren. Er was uitgegaan van een huurtoeslag die hoger was dan in werkelijkheid. Dat betekende dat mensen met de laagste inkomens in de praktijk minder te besteden hadden dan de bedoeling was.

Het gaat om een groep alleenstaanden die van de bijstand of een minimumloon moet rondkomen. Zij krijgen met terugwerkende kracht een extra verhoging van de huurtoeslag van 36 euro per jaar. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van de huurtoeslag die op Prinsjesdag al was aangekondigd.

Minister Van Gennip legde na afloop van de wekelijkse kabinetsvergadering uit dat er op haar ministerie een "heel vervelende, menselijke fout" is gemaakt. De huurtoeslag voor de groep alleenstaanden met de laagste inkomens, werd te hoog ingeschat in de rekentabellen, met als gevolg dat hun koopkracht lager was dan de bedoeling was. De minister maakte excuses aan de Tweede Kamer.

'Erg van geschrokken'

Van Gennip stelt dat er in totaal zo'n 200.000 alleenstaanden in de bijstand of met een minimumloon zijn, maar dat die niet allemaal huursubsidie krijgen. Zij wil ervoor zorgen dat de gedupeerden de compensatie na 1 juli krijgen.

Overigens wijst Van Gennip erop dat de koopkracht in het algemeen is verbeterd en dat dit ook geldt voor mensen met de laagste inkomens. Desalniettemin noemde zij het "extra pijnlijk" dat juist deze groep, die het het minste kan missen, door de fout wordt getroffen. "Iedereen is er erg van geschrokken."