Vier jaar cel voor rapper JoeyAK voor ontvoering rivaliserende rapper

De Amsterdamse rapper JoeyAK is veroordeeld tot vier jaar cel vanwege zijn rol bij de ontvoering, bedreiging en mishandeling van een rivaliserende rapper in 2022.

Tegen de 27-jarige Joël H., zoals de rapper eigenlijk heet, was zeven jaar cel geëist. Zijn straf viel lager uit doordat de rechtbank oordeelde dat hij alleen betrokken was bij de start van de ontvoering.

Ook de onlangs vermoorde rapper Bigidagoe was verdachte in deze zaak. Tegen hem was door het Openbaar Ministerie vier jaar cel geëist. Door zijn dood is de strafzaak tegen hem vervallen.

Zone 6

Er waren in totaal negen verdachten in de zaak, allen lid van de rapformatie Zone 6, uit Amsterdam-Zuidoost. Ze stonden terecht voor de ontvoering, beroving, mishandeling en bedreiging met een vuurwapen van de Amsterdamse rapper Kobus L.

De andere verdachten zijn veroordeeld tot straffen van 26 tot 42 maanden cel.