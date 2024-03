Failliete handbalkampioen Lions heeft licentie terug en kan seizoen afmaken

Handbalclub Kembit-Lions heeft zijn licentie terug. Dat betekent dat de regerend landskampioen, ondanks een faillissement, toch het lopende seizoen kan afmaken en mee zal doen aan de HandbalNL League, die in april van start gaat.

Lions vroeg vorige maand een faillissement aan, nadat de club werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 50.000 euro aan voormalig speler João Ramos.

De Portugees spande een rechtszaak tegen de club aan, omdat hij vond dat zijn arbeidsovereenkomst onwettelijk was beëindigd nadat hij een blessure had opgelopen. Daarin kreeg hij gelijk.

Autosleutels

De uitspraak bracht Lions in de financiële problemen. Nadat de rechter vervolgens het faillissement had toegewezen, trok de licentiecommissie de licentie van de Lions in, een besluit waartegen de Limburgse club in beroep ging. Met succes, zo werd vrijdag bekend.

"Je moet zien als een auto die wel kan rijden, maar waarvan je de sleutel niet hebt", zegt woordvoerder Evert Hoiting. "Doordat we het beroep hebben gewonnen, hebben we de sleutels weer terug."

Om door te kunnen gaan is een nieuwe stichting opgericht.

Op dit moment staat Lions derde in de BENE-League. Morgenavond spelen ze hun laatste wedstrijd in de reguliere competitie om een plek in de Final Four.