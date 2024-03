Dodelijke schietpartij Zwolle was gevolg van langlopend conflict

De schietpartij in Zwolle waarbij woensdagmiddag een 44-jarige man om het leven kwam, is waarschijnlijk het gevolg van een jarenlange vete. De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar, meldt de politie.

De schietpartij was aan het einde van de middag op de parkeerplaats van een supermarkt in Zwolle. Vanwege het tijdstip en de locatie hebben veel mensen het zien gebeuren. Een 42-jarige man uit Zwolle werd na het incident aangehouden in de buurt van de parkeerplaats.

Volgens RTV Oost leidde een ruzie op school in 2021 tussen de zonen van het slachtoffer en de verdachte voor jarenlange ruzie, intimidaties en treiterijen tussen de vaders.

Treiterijen

Volgens de verdachte had het 44-jarige slachtoffer hem meermaals belaagd. Zo werd vorig jaar een steen door de ruit van zijn huis gegooid, en vervolgens werd met vuurwerk de voordeur opgeblazen. Er werd nooit iemand voor aangehouden.

In juli vorig jaar werd de 42-jarige verdachte van de schietpartij veroordeeld tot een taakstraf van 25 uur en een geldboete van 500 euro voor het mishandelen van de Zwollenaar die ook nu slachtoffer werd. Volgens bronnen waar de regionale omroep mee sprak, had een wijkagent al eens geprobeerd te bemiddelen in de ruzie.

Burgemeester Snijders wil nog niets kwijt over het incident. "De politie is bezig met justitie om onderzoek te doen naar wat precies de aanleiding is. Ik wil ze niet voor de voeten lopen", zei hij daar gisteren over.

Buren geschokt

Buurtbewoners reageren geschokt op het overlijden van hun buurman. "We wisten wel dat er ruzie was met een andere man, maar dit hadden we nooit kunnen bedenken", zegt een buurvrouw tegen RTV Oost.

Op de plek waar de schietpartij plaatsvond, hebben mensen bloemen neergelegd. "Ik ken hem als vader van de kinderen, met wie mijn kinderen samen op de basisschool zaten", zegt een buurtbewoonster. "Ik ben erg geschrokken en had dit nooit aan zien komen."

Hulp voor getuigen

Veel mensen kregen woensdag mee hoe de auto van het slachtoffer werd klemgereden en hoe daarna het vuur werd geopend. Bij Slachtofferhulp melden zich steeds meer getuigen van het incident. Woordvoerder Roy Heerkens verwacht dat het er de komende dagen nog meer worden. "Dat gebeurt vaker. Mensen denken eerst dat het wel gaat, maar na een week bellen ze alsnog, omdat ze merken dat ze schrikachtig zijn."

Getuige zijn van zo'n incident kan een enorme impact op je hebben, zegt Heerkens. "Gun jezelf tijd voor verwerking. Stop je emoties niet weg, sta stil bij wat je hebt meegemaakt."