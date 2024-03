Liverpool en City gooien met modder voor kraker: 'Onze prijzen betekenen meer'

Met zijn opmerking over de financiële situatie bij beide clubs doelt Alexander-Arnold op de manier waarop City zich sinds 2009 omhoog heeft gestuwd met (olie)dollars uit de Verenigde Arabische Emiraten, resulterend in zeven landstitels, drie FA Cups en zes League Cups, met de treble van vorig seizoen als slagroom op de taart.

Het gros van dat alles werd behaald onder Pep Guardiola, sinds 2016 de trainer in Manchester.

Daar kan Liverpool niet aan tippen. De 'Reds' werden in nagenoeg dezelfde periode - Klopp kwam in 2015 aan het roer - alleen kampioen in het seizoen 2019/2020, de eerste landstitel voor de club sinds 1990. Daarnaast won Liverpool onder Klopp één keer de FA Cup, één keer de League Cup en de Champions League in 2019 .