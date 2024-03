Toriyama bracht anime naar Nederland: 'Hij maakte iconische karakters'

Bij de meeste Nederlanders zal zijn naam niet direct een belletje doen rinkelen, maar met de plotselinge dood van Japanner Akira Toriyama verliest de manga- en animewereld een van zijn belangrijkste makers. De bedenker van de razend populaire strip- en tekenfilmserie Dragon Ball overleed begin deze maand op 68-jarige leeftijd.

Het nieuws van zijn overlijden kwam hard aan bij Mariëlle Salh (29). Ze is al van jongs af aan groot Dragon Ball-fan en zit in de organisatie van het jaarlijkse anime-festival Abunai! "Het bericht werd vanochtend gedeeld in onze whatsappgroep. We waren allemaal even in shock."

Toriyama bedacht Dragon Ball in 1984 als stripboekenserie ofwel manga, die in Japan razend populair werd. De tekenfilmserie ofwel anime die daar op volgde, Dragon Ball Z, werd in Nederland tussen 2000 en 2003 uitgezonden en zette het genre in Nederland op de kaart.

Niet bekend met anime of Dragon Ball? Check de trailer van de nieuwste reeks: