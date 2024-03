Boeing van United Airlines verliest wiel tijdens opstijgen

United Airlines zegt dat de mensen die in het vliegtuig zaten, niet in gevaar zijn geweest. De Boeing is volgens de vliegtuigmaatschappij zo ontworpen dat het ook veilig kan landen met ontbrekende wielen of banden, of met banden die beschadigd zijn. Dit type vliegtuig heeft zes wielen aan elke kant onder de vleugels.

Voor de passagiers werd een vervangend vliegtuig geregeld, zodat ze hun reis naar Osaka konden voortzetten.

Waarschijnlijk onderhoudsprobleem

Luchtvaartexperts zeggen tegen persbureau AP dat het verliezen van wielen of banden bij vliegtuigen zeldzaam is en niet wijst op een groter veiligheidsprobleem. Een van de experts zegt dat het vaak wijst op een onderhoudsprobleem en dat het meestal geen kwestie is die door de fabrikant, in dit geval Boeing, is veroorzaakt.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er een defect wordt geconstateerd tijdens een vlucht van een Boeing-toestel. Een 737-MAX-vliegtuig van Alaska Airlines verloor begin dit jaar een deurpaneel terwijl het in de lucht was. Dat kwam door loszittende bouten, een defect dat daarna ook bij andere vliegtuigen van hetzelfde type werd geconstateerd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit hield toen tijdelijk vliegtuigen van dat type aan de grond.