Vanavond op tv: Zorg piept en kraakt • Geweldspauze of geweldspiraal tijdens Ramadan? • De Oscars

Het dreigende zorginfarct

Door vergrijzing is het een steeds grotere uitdaging om de zorg in Nederland op peil te houden. Huisartsen raken overbelast en verpleeghuisplekken worden schaars. Dat mensen steeds ouder worden is niets nieuws; waarom is het zorgsysteem daar niet op aangepast?

De gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur onderzocht wat deskundigen "een ramp in slow motion" noemen. We spraken tientallen experts en doken in cijfers en rapporten. Verslaggever Judith Pennarts licht het onderzoek toe in de studio.