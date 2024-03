De regering van Haïti heeft de noodtoestand in de hoofdstad Port-au-Prince verlengd tot 3 april. Vanwege de golf van bendegeweld blijft ook de avondklok in het gehele hoofdstedelijke departement van kracht tot in ieder geval 11 maart.

De noodtoestand werd uitgeroepen toen zwaar gewapende bendeleden in opstand kwamen tegen premier Ariel Henry. Onlangs kondigde hij verkiezingen aan voor medio 2025, maar criminele bendes vinden dat veel te laat en eisen al langere tijd zijn vertrek.

Verschillende bendes beschieten de politie, hebben brand gesticht in politiebureaus en twee vliegvelden bezet. Afgelopen week vielen ze de twee grootste gevangenissen van het land binnen, waar ze ruim 4000 gevangenen bevrijdden.

Scholen en bedrijven in de hoofdstad zijn grotendeels dicht. Door de recente geweldsuitbarsting zijn tientallen mensen omgekomen en 15.000 inwoners op de vlucht geslagen. Dat aantal komt boven op de 300.000 mensen die in de afgelopen jaren al moesten vluchten voor het geweld.

Tekort aan alles

Zo stapelen de problemen in Haïti zich al jaren op. Naast geweld van bendes kampt het land ook geregeld met aardbevingen en tropische stormen. Er is een tekort aan bijna alles. De VN waarschuwde gisteren dat de gezondheidszorg in Haïti op instorten staat vanwege een tekort aan personeel, materiaal, bedden, medicijnen en bloed, terwijl er juist veel mensen met schotwonden behandeld moeten worden.

Inmiddels is ook de haven van Port-au-Prince door de uitbater gesloten. Volgens het Wereldvoedselprogramma zijn daardoor trucks met voedsel en medicijnen vast komen staan. Ze mogen het haventerrein niet af, terwijl de haven de enige manier is om hulpgoederen naar andere delen van het land te krijgen, zegt de organisatie.

Premier Henry, die door de bezetting van het vliegveld het land niet in kan, is in Puerto Rico. Zijn regering lijkt niet bij machte om iets aan de situatie te doen. De Verenigde Naties praten over een vredesmissie naar Haïti.

In deze video leggen we uit wat er misgaat in Haïti: