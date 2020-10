Wiegman blij met EK-ticket: 'Maar uiteindelijk zal ik er niet bij zijn'

Bondscoach Sarina Wiegman is tevreden met de EK-kwalificatie van de Oranjevrouwen, al zal ze tijdens dat toernooi niet meer aan het roer staan.

"Ja, dat is best gek. Ik ben nu heel blij, maar uiteindelijk zal ik er niet bij zijn." Wiegman neemt na de Olympische Spelen van volgend jaar afscheid van de Oranjevrouwen om als bondscoach van Engeland aan de slag te gaan. "Maar ja, dat is pas over anderhalf jaar."

'Ze waren hongerig'

Voor nu is Wiegman nog bezig met Oranje. Een Oranje waar ze in de wedstrijd tegen Estland (7-0 winst) goed voetbal van heeft gezien.

"Het team heeft laten zien wat we willen. En dat was ook nog in de 90ste minuut, waarin we nog hongerig waren om een achtste doelpunt te maken", aldus de bondscoach na afloop. "Het was geen hele goede tegenstander, maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen."