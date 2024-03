Zieke Sainz mist GP Saudi-Arabië, Bearman valt in en maakt debuut in Formule 1

Carlos Sainz mist de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Ferrari-coureur kampt met een blindedarmontsteking en moet worden geopereerd.

Woensdag liet Sainz de persdag op het ciruit van Jeddah schieten omdat hij zich niet goed voelde, maar donderdag was hij wel fit genoeg om de eerste vrije training te rijden.

Reservecoureur Oliver Bearman vervangt de Spanjaard bij de Scuderia. Hij was dit weekend sowieso aanwezig voor zijn Formule 2-wedstrijden in Jeddah, maar maakt nu onverwacht zijn debuut in de Formule 1.

Donderdag pakte Bearman nog poleposition in de kwalificatie van de Formule 2, maar volgens de regels mag hij in hetzelfde weekend niet in beide kampioenschappen rijden.

Slechte timing

Het is een grote kans voor de 18-jarige Bearman, maar die komt wellicht niet op een ideaal moment. De Engelsman krijgt voor de kwalificatie slechts één vrije training de tijd om te oefenen. Het stratencircuit in Jeddah is bovendien een van de snelste en gevaarlijke banen van het jaar.

Bearman, in 2021 Italiaans en Duits Formule 4-kampioen voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing, maakte vorig jaar tijdens de GP van Mexico zijn trainingsdebuut in de Formule 1, toen hij in de eerste oefensessie meters mocht maken in de Haas.