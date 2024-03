Vier tieners aangehouden in Helmondse zedenzaak

De politie heeft deze week vier jongeren aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een zedenmisdrijf in Helmond.

Het gaat om drie 17-jarige jongens en een jongen van 16 uit Tilburg, Waalwijk en Dronten. Een van de 17-jarigen is inmiddels vrijgelaten. De andere tieners zitten nog vast. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Wat hun rol precies is geweest bij het misdrijf wordt nog onderzocht.

Het zedenmisdrijf was in december, 's nachts in een park in Helmond. Een 32-jarige vrouw was het slachtoffer. Eerder werden al drie jongens van 15, 16 en 17 jaar aangehouden. Zij werden na een dag vrijgelaten. De politie meldde toen dat zij niet als verdachten werden gezien.