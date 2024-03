Weer toptransfer Zambiaanse aanvalster: Banda op een na duurste voetbalster

Een maand nadat Racheal Kundananji voor een transferrecord in het vrouwenvoetbal heeft gezorgd, wisselt opnieuw een Zambiaanse aanvalster voor een hoog bedrag van club. Barbra Banda wordt door Orlando Pride tegen een vergoeding van 740.000 dollar (zo'n 675.000 euro) overgenomen van het Chinese Shanghai Shangli FC.

Bay FC, dat net als Pride uitkomt in de Amerikaanse National Women's Soccer League, betaalde Madrid CFF met 788.000 dollar net iets meer voor de diensten van Kundananji.

"Barbra is een geboren doelpuntenmaker en fysiek een van de imposantste aanvallers ter wereld", roemt algemeen directeur Haley Carter van Pride de kersverse aankoop. "Ze zal de komende jaren een belangrijke speler in onze aanval zijn."

Twee hattricks op de Spelen

Banda, die later deze maand haar 24ste verjaardag viert, was in 2018 de eerste Zambiaanse voetbalster die in Europa ging spelen. Na twee seizoenen bij het Spaanse Logroño vertrok ze naar Shanghai Shengli FC. Daar won de spits in 2020 dankzij haar achttien doelpunten in dertien competitiewedstrijden de Gouden Schoen. Vorig seizoen was ze goed voor zestien treffers en vijf assists.

Banda speelde zich in 2021 tijdens de Olympische Spelen in Tokio in de internationale kijker door tegen zowel Nederland (3-10 nederlaag) als China (4-4) drie doelpunten te maken voor Zambia.

De Zambiaanse vrouwen maakten vorig jaar hun WK-debuut en sierden dat na dikke nederlagen tegen Japan en Spanje op met een eerste zege op het hoogste niveau. Costa Rica werd met 3-1 verslagen en aanvoerster Banda was niet alleen een van de doelpuntenmakers, haar treffer vanaf de strafschopstip was ook nog eens de duizendste in de historie van het toernooi.