Naroepen of achtervolgen: 20 steden bundelen kracht tegen straatintimidatie

De Nijmeegse wethouder Cilia Daemen (Welzijn, Gezondheid en Inclusie) zegt dat vrouwen geen schuld hebben aan straatintimidatie. Het project is onder meer gericht op het creëren van bewustzijn bij mannen en omstanders.

Nijmegen is een van de gemeenten die de intentieverklaring ondertekenen. Andere gemeenten die meedoen zijn Amsterdam, Breda, Den Haag, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam en Utrecht.

'Kijk eens niet zo boos'

De steden gaan de komende jaren uitwisselen wat het best werkt tegen straatintimidatie. In Nijmegen werd al eerder het gesprek aangeknoopt met jongens en mannen. Toen werd besproken wat wel en niet kan en of ze doorhebben wat de impact van hun gedrag kan zijn.

Onacceptabel gedrag is bijvoorbeeld het achternalopen of naroepen van vrouwen. Maar ook opmerkingen als 'kijk eens niet zo boos' worden door meisjes en vrouwen als vervelend ervaren, zegt Daemen. "Dan gaat het erom dat vrouwen mooi, leuk en benaderbaar moeten zijn. Als je dat elke week tijdens het uitgaan ervaart, dan kan dat ervoor zorgen dat vrouwen niet meer naar bepaalde plekken toe gaan".

Daemen voegt daaraan toe dat het belangrijk is dat niemand zich beperkt voelt. Vrouwen moeten naar plekken kunnen blijven gaan waar ze graag naartoe willen, benadrukt ze.

Spiegel

Nijmegen is een van de steden die al langer bezig zijn om straatintimidatie tegen te gaan. Zo wordt er gewerkt aan het opleiden van horecapersoneel. Medewerkers wordt geleerd om ongewenst gedrag te herkennen en in te grijpen. Ook moet een speciale campagne omstanders bewust maken van onacceptabel gedrag. "Als je iets ziet gebeuren en je weet dat die vrouw daar last van heeft, dan kan je op die vrouw afstappen en vragen of ze oké is. Dan haal je diegene even uit de situatie".

Veel mannen die meer leren over straatintimidatie, zeggen dat ze nu pas beseffen dat dingen die ze in het verleden gedaan hebben niet door de beugel kunnen, zegt Daemen. Dat besef komt nadat de mannen een spiegel voorgehouden kregen.

Zo realiseerde een voetballer zich toen hij meer leerde over intimidatie dat kleedkamerpraat niet altijd even goed valt in de uitgaanswereld. Hij besloot toen dat hij het voortaan achterwege zou laten en dat hij ook zijn teamgenoten erop zou aanspreken. En dat is belangrijk, zegt Daemen. "Het gaat ook over groepsdruk, waardoor mannen soms grenzen overgaan". Volgens een expert zou straatintimidatie kunnen afnemen op het moment dat er negatief gereageerd wordt binnen een vriendengroep op bijvoorbeeld naroepen.