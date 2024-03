Politieke crisis Almere verdiept: ook VVD stapt uit coalitie

De VVD in Almere is uit de coalitie gestapt. Onoverbrugbare meningsverschillen over financiën hebben tot die keuze geleid, zegt fractievoorzitter Lesley van Hilten. Eind januari verloor de coalitie al een meerderheid toen de ChristenUnie vertrok vanwege onenigheid over de jeugdzorg.

Almere heeft financiële problemen. De stad sloot 2023 af met een tekort van 43 miljoen euro. De VVD wil die problemen oplossen door het coalitieakkoord open te breken. "Ambities in de koelkast en eerst keihard aan de slag om de financiën van onze stad gezond te maken", aldus de fractievoorzitter.

Daarbij willen de liberalen dat er bezuinigd wordt op de gemeentelijke uitgaven. "We willen niet dat de rekening bij inwoners en ondernemers wordt gelegd, maar dat we onze eigen broekriem aanhalen."

De andere coalitiepartijen waren het hier niet mee eens. Volgens Van Hilten stapt de partij daarom op.

Coalitie wil door

Met het vertrek van de VVD, die met zes zetels de grootste fractie is in de gemeenteraad, houden de overgebleven coalitiegenoten D66, SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere en het CDA nog maar 16 van de 45 zetels over.

De overgebleven vijf coalitiepartijen willen doorgaan, zegt D66-fractievoorzitter Meke Smeulders tegen Omroep Flevoland. Een onafhankelijke procesbegeleider gaat gesprekken voeren met alle partijen in de raad. Volgende week hoopt de coalitie een begeleider voor te dragen.

Jeugdzorg

Anderhalve maand geleden nam ChristenUnie-wethouder Roelie Bosch ontslag omdat ze geen steun kreeg voor haar plannen om te bezuinigen op de jeugdzorg. Vervolgens stapte de ChristenUnie uit de coalitie omdat er volgens de partij geen draagvlak meer was.

De gemeente Almere moest de afgelopen jaren miljoenen euro's bijleggen om de begroting van de jeugdzorg rond te krijgen. Almere probeert sinds 2020 grip te krijgen op de stijgende kosten, maar dat is vooralsnog niet gelukt.