Bergsma vertrekt na twee seizoenen bij schaatsploeg Jumbo-Visma

Schaatser Jorrit Bergsma vertrekt bij Jumbo-Visma. De 38-jarige Bergsma reed sinds twee seizoenen voor de formatie van Jac Orie. Jumbo-Visma meldt dat Bergsma en de schaatsploeg "in goed overleg" uit elkaar gaan.

Het is nog niet bekend waar Bergsma zijn loopbaan zal voortzetten.

Vorige week werd bekend dat de ploeg ook afscheid van Reina Anema, Dai Dai N'tab en Serge Yoro. Bovendien heeft Jutta Leerdam een aflopend contract bij Jumbo Visma.

Alleen WK-zilver

Tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Pyeongchang reed Bergsma jarenlang bij de ploeg van Jillert Anema. Onder Anema pakte Bergsma onder meer vijf wereldtitels en drie olympische medailles, waaronder een gouden op de 10 kilometer in Sotsji in 2014.

In zijn tijd bij Jumbo behaalde Bergsma slechts één internationale medaille: zilver op de tien kilometer op de WK afstanden van vorig seizoen in Thialf.

Bergsma wist zich niet te plaatsen voor de WK allround, die dit weekend in het Duitse Inzell worden gehouden.

Moeizaam seizoen

Dit seizoen verloopt sowieso moeizaam voor de ploeg van Orie. Op de WK afstanden was Jutta Leerdam vorige maand de enige die een medaille pakte. In totaal plaatsten slechts vier Jumbo-schaatsers zich voor de WK afstanden.

Dit weekend doen er bij de WK sprint en allround in totaal vijf Jumbo-schaatsers mee.