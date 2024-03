VN: 780.000 mensen op de vlucht voor geweld in Mozambique

Afrikacorrespondent Saskia Houttuin:

"Cabo Delgado is een van de armste provincies in Mozambique, hoewel het er heel rijk is aan grondstoffen. Zo wordt er bijvoorbeeld robijn gewonnen.

Daarnaast is er in 2011 gas gevonden en dat trekt grote energiebedrijven aan, zoals Total en ExxonMobil, die daar veel geld mee verdienen. Het probleem is dat de bevolking daar nauwelijks wat van terugziet en dat leidt tot veel woede en frustratie.

De terreurgroepen die er al actief waren, nog op heel kleine schaal, hebben een jaar of tien geleden succesvol op die boosheid ingespeeld door jongeren te rekruteren. De bekendste en grootste groep, al-Shabaab, is sinds 2015 actief in het noorden van Mozambique. Zij hebben daar verschrikkelijke dingen aangericht. Denk bijvoorbeeld aan het platbranden van dorpen, het vernielen van ziekenhuizen en bruut geweld tegen burgers.

En dan heb je ook nog het gegeven dat Mozambique op de route ligt van de heroïnehandel vanuit Afghanistan. Dat heeft ook gezorgd voor verhoogde criminele activiteit in het gebied waardoor deze situatie mede heeft kunnen ontstaan."